Донбасс и "Северный поток-2": о чем говорил Кулеба с с новой главой МИД Германии [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок "Северный поток-2" и Донбасс.
Отмечается, что в ходе телефонного разговора Кулеба рассказал Бербок о ситуации на границе Украины и временно оккупированных территориях. Министр высоко оценил наличие в коалиционном соглашении нового правительства Германии вопроса о восстановлении мира в Украине.
"Мы конструктивно настроены двигаться вперед в рамках процесса мирного урегулирования, который должен начинаться с вопросов безопасности. Уверены, что полное воплощение принципа "сначала безопасность" позволит добиться дальнейшего прогресса и в политической части минских договоренностей", - сказал Кулеба.
Он также подчеркнул, что Украина выступает за действенную работу нормандского формата как важной площадки для переговоров. Министр отметил усилия Германии и Франции, которые прилагают усилия для возвращения России в переговорный процесс.
Кулеба подчеркнул неизменную позицию Киева: "Никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины".
Бербок в свою очередь заверила Кулебу в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также готовности к совместной работе по сдвигу с места переговоров в нормандском формате.
В ходе беседы стороны подняли вопрос о "Северном потоке-2" и энергетической безопасности Украины и Европы. Кулеба поблагодарил Бербок за четкую позицию по российскому газопроводу.
Министры согласились, что к "Северному потоку-2" должно применяться европейское энергетическое законодательство. Они также обсудили укрепление энергетической безопасности Украины и Европы.
В конце разговора Кулеба пригласил Бербок посетить Украину в следующем году.
Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
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