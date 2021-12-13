Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок "Северный поток-2" и Донбасс.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Кулеба рассказал Бербок о ситуации на границе Украины и временно оккупированных территориях. Министр высоко оценил наличие в коалиционном соглашении нового правительства Германии вопроса о восстановлении мира в Украине.

"Мы конструктивно настроены двигаться вперед в рамках процесса мирного урегулирования, который должен начинаться с вопросов безопасности. Уверены, что полное воплощение принципа "сначала безопасность" позволит добиться дальнейшего прогресса и в политической части минских договоренностей", - сказал Кулеба.

Он также подчеркнул, что Украина выступает за действенную работу нормандского формата как важной площадки для переговоров. Министр отметил усилия Германии и Франции, которые прилагают усилия для возвращения России в переговорный процесс.

Кулеба подчеркнул неизменную позицию Киева: "Никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины".

Бербок в свою очередь заверила Кулебу в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также готовности к совместной работе по сдвигу с места переговоров в нормандском формате.

В ходе беседы стороны подняли вопрос о "Северном потоке-2" и энергетической безопасности Украины и Европы. Кулеба поблагодарил Бербок за четкую позицию по российскому газопроводу.

Министры согласились, что к "Северному потоку-2" должно применяться европейское энергетическое законодательство. Они также обсудили укрепление энергетической безопасности Украины и Европы.

В конце разговора Кулеба пригласил Бербок посетить Украину в следующем году.

Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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