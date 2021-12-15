Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет использовать российский газопровод "Северный поток-2". В частности, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом стало известно в ходе брифинга.

Мы сегодня говорили с канцлером Германии Олафом Шольцем о "Северном потоке-2". Я считаю, что это вопрос безопасности, я даже не говорю об энергетической безопасности. Это в принципе серьезнейший инструмент для разговора с Россией.

По его словам, "Северный поток-2" справедливый инструмент, который находиться в руках европейских лидеров.

Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении "Минска" или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право. Я не уверен, что он меня услышит.

Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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