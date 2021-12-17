В США в проект бюджета на 2022 год включена финансовая помощь Украине в размере 756 млн долларов. Однако одной из важнейших целей Украины по-прежнему остается получение одного миллиарда долларов поддержки от Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине 756 млн долларов, в частности на укрепление безопасности - 400 млн долларов.

США выделили более 460 млн долларов на поддержку ключевых реформ в Украине, а также оказали огромную помощь в борьбе с коронавирусом.

Благодаря помощи США украинцы получили около 2 млн 200 тысяч доз вакцин от COVID-19.

В текущем году в Украину был привлечен дополнительный пакет помощи по безопасности США в размере 60 млн долларов.

Общий объем материально-технической помощи Вашингтона в 2021 году составил более 130 млн долларов. Это конкретная помощь украинской армии.

Ранее мы писали о том, что Всемирный банк выделит Украине $150 млн на вакцинацию от COVID-19.

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