Всемирный банк выделил Украине на закупку вакцин 2,5 миллиарда [ Редактировать ]
Всемирный банк одобрил выделение Украине $90 млн (2,5 млрд грн) по новому проекту, направленному на укрепление сектора здравоохранения для реагирования на пандемию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Всемирный банк поможет Украине в закупке вакцин против COVID-19, а также в улучшении инфраструктуры для хранения и логистики препаратов.
Новый проект поддержит развертывание программы вакцинации против коронавируса приоритетных групп населения.
Правительство Украины будет финансировать поставки вакцин против COVID-19 для уязвимых групп населения, введя отдельный пакет вакцинации в рамках Программы медицинских гарантий, которой управляет Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). В рамках проектов будут возмещены расходы НСЗУ на вакцинацию 10 млн украинцев.
Ранее замглавы Минздрава Светлана Шаталова сообщала, что кредит Всемирного банка в сумме 2,5 млрд грн будет потрачен:
- на закупку вакцины от COVID-19 - 840 млн грн;
- на логистику, закупку оборудования для холодовых цепочек и секвенирования штаммов происхождения вируса - 760 млн грн;
- в общий фонд госбюджета - 900 млн грн.
Всемирный банк уже согласовал выделение Украине $57 млн в рамках реагирования на пандемию COVID-19 в секторе здравоохранения в Украине. В апреле 2020 года в рамках дополнительного финансирования Украина получила еще $35 млн. Дополнительные $22 млн пошли на закупку медицинского оборудования и увеличение мощностей лабораторий по тестированию.
Напомним, что Украина подписала контракт с американской компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины от коронавируса.
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