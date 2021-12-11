Всемирный банк выделит Украине $150 миллионов [ Редактировать ]
Источник: World Bank
Всемирный банк выделит Украине $150 млн на вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба банка.
$120 млн дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 млн доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20% населения. Эта закупка также даст возможность 10 млн человек из приоритетных групп населения пройти полную вакцинацию против COVID-19.
Еще $30 млн потратят на рекламу вакцинации и закупку оборудования для охлаждения вакцины и управления отходами.
В мае 2021 года Всемирный банк выделил Украине на вакцинацию $90 млн.
Напомним, что за все время пандемии в Украине от коронавируса скончались 90 789 человек. Первую дозу вакцины получили 14, 087 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12,364 млн.
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