В городе Николаев произошел пожар в 9-этажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел около 08:38. Спасателям сообщили о возгорании кабеля в шахте на 3 этаже многоэтажки, Прибывшими огнеборцами установлено, что в результате пожара образовалось плотное задымление, распространившееся по лестничному маршу. Они начали оперативно проводить эвакуацию жильцов. Из подъезда эвакуировали 25 человек.

Отмечается, что к тушению огня были привлечены 4 единицы техники и 15 человек личного состава спасателей. Также на месте работали сотрудники полиции, бригады скорой помощи и аварийные бригады.

Читайте также, В Соломенском районе столицы произошло возгорание в офисном здании. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате ЧП нет. К ликвидации пожара были привлечены 28 человек и 6 единиц техники ГСЧС.

Кроме того, в городе Харьков произошел пожар на территории частного реабилитационного центра. Возгорание в двухэтажном здании случилось ночью. Прибывшие на место происшествия спасатели начали бороться с огнем, тогда как до их приезда 13 пациентов, а также один сотрудник учреждения смогли самостоятельно покинуть дом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.