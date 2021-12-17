Зеленский и Джонсон обсудили энергетическую безопасность и Донбасс [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили энергетическую безопасность и мирное урегулирование на Донбассе.
Об этом сообщается в Twitter Зеленского.
"Провел продуктивный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили вопросы энергетической безопасности", - написал Зеленский.
По его словам, в ходе разговора стороны скоординировали дальнейшие шаги по деэскалации вокруг Украины и мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
"Ценю жесткую и неизменную поддержку Британией суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил глава государства.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Ясности о возможности контакта президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока нет
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе
Разговор произошел после виртуальных переговоров Байдена и президента России Владимира Путина