Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили энергетическую безопасность и мирное урегулирование на Донбассе.

Об этом сообщается в Twitter Зеленского.

"Провел продуктивный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили вопросы энергетической безопасности", - написал Зеленский.

По его словам, в ходе разговора стороны скоординировали дальнейшие шаги по деэскалации вокруг Украины и мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

"Ценю жесткую и неизменную поддержку Британией суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил глава государства.

Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

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