Национальный банк Украины (НБУ) на 20 декабря 2021 года поднял официальный курс евро до 30,85 гривен. Это всего на одну копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 декабря установлен на таком уровне: 30,8573 гривен за евро (+0,0138 грн). При этом курс евро на 17 декабря составляет 30,8435 гривен за евро.

Таким образом, евро завершает нынешнюю неделю ростом после заметного снижения на прошлой.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.

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