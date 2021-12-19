На территории Швеции людям начали имплантировать в руку микрочипы, которые содержат в себе COVID-паспорта. Об этом сообщает новостное агентство Associated Press.

Такое нововведение запустила компания Epicenter, которая специализируется на субдермальных микрочипах, продемонстрировала имплант, способный хранить информацию об COVID-паспорте человека. Согласно их данным, имплантированный чип сможет прочитать любое устройство, использующее протокол связи ближнего поля.

Отмечается, что в настоящее время в Швеции живут около 6 тысяч людей с имплантированными в руку чипами, при этом не все они загрузили туда свои COVID-паспорта. На устройствах можно хранить документы, проездные на общественный транспорт либо же абонементы в спортзал.

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Кроме того, страны-участницы Европейского союза согласятся сократить действие COVID-сертификатов до 9 месяцев. Но переговоры об ограничениях для граждан третьих стран еще продолжаются, правительства стран-участниц должны были достичь консенсуса по поводу сокращения срока действия COVID-сертификатов.

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