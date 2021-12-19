"Чипируют" от коронавируса: в Швеции гражданам имплантируют COVID-паспорта [ Редактировать ]
На территории Швеции людям начали имплантировать в руку микрочипы, которые содержат в себе COVID-паспорта. Об этом сообщает новостное агентство Associated Press.
Такое нововведение запустила компания Epicenter, которая специализируется на субдермальных микрочипах, продемонстрировала имплант, способный хранить информацию об COVID-паспорте человека. Согласно их данным, имплантированный чип сможет прочитать любое устройство, использующее протокол связи ближнего поля.
Отмечается, что в настоящее время в Швеции живут около 6 тысяч людей с имплантированными в руку чипами, при этом не все они загрузили туда свои COVID-паспорта. На устройствах можно хранить документы, проездные на общественный транспорт либо же абонементы в спортзал.
Читайте также, Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов. Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не будут требовать дополнительных COVID-документов для пересечения границы, отметили в Минздраве.
Кроме того, страны-участницы Европейского союза согласятся сократить действие COVID-сертификатов до 9 месяцев. Но переговоры об ограничениях для граждан третьих стран еще продолжаются, правительства стран-участниц должны были достичь консенсуса по поводу сокращения срока действия COVID-сертификатов.
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