По состоянию на 19 декабря уже более 3 млн граждан Украины оформили услугу "єПідтримка", в рамках которой будет выплачена 1 тысяча гривен за вакцинацию от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, большая часть из этого числа уже получила деньги, поскольку "Монобанк", "Альфа-Банк" и "А-Банк" начали переводить их раньше. Клиенты остальных банков, которые присоединились к проекту, получат деньги в течение 10 дней.

Отмечается, что тысячу гривен, которая приходит украинцам за вакцинацию, можно потратить на три главные категории:

Книги;

Кинотеатры (показатель практически такой же как и у книг);

Железнодорожный транспорт.

Читайте также, участники пилотного проекта "еПоддержка" по выплате тысячи гривен за вакцинацию против COVID-19 получили уже более 500 млн гривен. Выплаты теперь совершаются моментально после подачи заявки, выплаты теперь совершаются моментально после подачи заявки.

Кроме того, Кабинет министров Украины утвердил перечень кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой с тысячей гривен за вакцинацию от коронавируса. Правительство утвердило перечень MCC-кодов, которые присваиваются банком, для бизнеса в программе "еПоддержка.

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