Тысяча за вакцинацию: какой бизнес сможет принять деньги [ Редактировать ]
В пятницу, 10 декабря, Кабинет министров Украины утвердил перечень кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой с тысячей гривен за вакцинацию от коронавируса. Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров.
Это бизнес в сфере культуры, перевозок и спорта.
В частности, правительство утвердило перечень MCC-кодов, которые присваиваются банком, для бизнеса в программе "еПоддержка":
- Культура - 5942, 7832, 7922, 7929, 7991
- Пассажирский внутренние перевозки железнодорожным и авиационным транспортом - 4112
- Физическая культура и спорт - 4511, 7941, 7996
Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.
Напомним, что глава компании Pfizer Альберт Бурла считает, что человечество ожидает ежегодная вакцинация от COVID.
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