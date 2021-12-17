Участники пилотного проекта "еПоддержка" по выплате тысячи гривен за вакцинацию против COVID-19 получили уже более 500 млн гривен. Выплаты теперь совершаются моментально после подачи заявки.

Об этом сообщает сооснователь банка Олег Гороховский.

"Обработали все выплаты, которые накопились в период тестирования выплат в "Дии" (~576 млн грн) и перешли в режим онлайн", - написал он.

При этом Гороховский отметил, что выплаты теперь совершаются моментально после подачи заявки.

"Теперь платим моментально после заявки на выплату. Такой фокус не умеет делать никто. Вечером напишу сколько клиенты потратили за первые сутки и на что", - резюмировал он.

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Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.

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