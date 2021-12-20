За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 36 027 человек. За 19 декабря никто не получил дополнительную (третью) дозу. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

36 027 людей вакцинированы против COVID-19 за сутки. Первую дозу получил 11 041 человек, полностью иммунизированные - 24 986 человек, дополнительную дозу получили 0 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 386 387 человек, из них получили первую дозу - 14 385 386 человек, полностью иммунизированные и получили две дозы - 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу - 92 человека.

Всего проведены 27 373 349 прививок.

Читайте также, вакцинацию от коронавируса для детей от 5 лет в Украине начнут делать с 2022 года. Но в приоритете - иммунизация групп риска и пожилых людей. К тому же детям 5-11 лет вводят специальную вакцину, которой в Украине еще нет.

Кроме того, Государство Израиль передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca. Партия будет предоставлена через глобальный механизм COVAX, этот жест является символом крепких связей и дружбы, которые существуют между Израилем и Украиной.

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