У Німеччині готуються до п'ятої хвилі епідемії, утім запроваджувати локдаун не збираються - щонайменше до Різдва. Таке заявив міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах. Поки що на два тижні обмежили в'їзд до країни для туристів із Британії. Громадяни Німеччини, які повертаються з Королівства, мають відбути двотижневий карантин та зробити ПЛР-тест. У країні вакциновано майже 70 відсотків дорослого населення. Минулого тижня розпочали робити щеплення дітям. Напередодні в Німеччині виявили майже 30 тисяч нових заражень. 180 людей - померли.