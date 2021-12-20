У Німеччині готуються до п'ятої хвилі епідемії ковіду [ Редактировать ]
У Німеччині готуються до п'ятої хвилі епідемії, утім запроваджувати локдаун не збираються - щонайменше до Різдва. Таке заявив міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах. Поки що на два тижні обмежили в'їзд до країни для туристів із Британії. Громадяни Німеччини, які повертаються з Королівства, мають відбути двотижневий карантин та зробити ПЛР-тест. У країні вакциновано майже 70 відсотків дорослого населення. Минулого тижня розпочали робити щеплення дітям. Напередодні в Німеччині виявили майже 30 тисяч нових заражень. 180 людей - померли.
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За 19 декабря никто не получил дополнительную (третью) дозу
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