Как проверить наличие субсидии онлайн [ Редактировать ]
В понедельник, 20 декабря, министр социальной политики Марина Лазебная рассказала о том, как узнать о назначении субсидии. Проверить информацию можно в реестре, который находится в открытом доступе.
Во-первых, структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения должно сообщить человеку о том, какое решение было принято по его заявлению: назначена субсидия или отказано в ней. Сообщить об этом должны в течение трех дней со дня принятия решения.
Во-вторых, действительно, человек может, не выходя из дому, самостоятельно проверить, назначена ли ему субсидия по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий.
Реестр находится по ссылке. Поиск в реестре проводится по адресу. Можно посмотреть, назначена ли субсидия, на какой срок, каковы суммы ежемесячных начислений. Информация обновляется один раз в месяц - начале текущего месяца за предыдущий месяц, уточнила министр.
Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, как в Украине будут насчитывать субсидии в новом отопительном сезоне и как оформить субсидии задним числом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Оформлению субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг может помешать наличие задолженности за более чем 3 месяца
На понедельник, 20 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) поднял официальный курс
В США в проект бюджета на 2022 год включена финансовая помощь Украине в размере 756 млн долларов
На пятницу, 17 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют
Размер штрафа превышает 2 тысячи гривен в некоторых случаях