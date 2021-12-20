"Не было предложений": у Путина рассказали о встрече с Зеленским [ Редактировать ]
В понедельник, 20 декабря, президента России Владимира Путина не готовят встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В частности, потому, что украинская сторона не выдвигала конкретных предложений. Об этом сообщают "РИА Новости".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил:
Ну, на самом деле, какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем.
Он также отметил, что украинский закон, которым предоставляется гражданство преследуемым по политическим мотивам россиянам, "здесь вряд ли может играть какую-то роль".
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке "нормандского формата".
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