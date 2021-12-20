В городе Днепр случился пожар в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание случилось ночью на улице Данила Галицкого, которая находится в Новокодацком районе города на первом этаже дома.

19 декабря в 00:09 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что на улице Даниила Галицкого Новокодацкого района города Днепр, возник пожар в квартире на первом этаже многоэтажки.

Отмечается, что пожар сопровождался сильным задымлением лестничной клетки, что затруднило передвижение жильцов с верхних этажей дома. Спасатели вывели на свежий воздух из задымленных помещений верхних этажей 8 человек, в том числе одного ребенка. К счастью, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Читайте также, в городе Николаев произошел пожар в 9-этажном жилом доме. Спасателям сообщили о возгорании кабеля в шахте на 3 этаже многоэтажки, прибывшими огнеборцами установлено, что в результате пожара образовалось плотное задымление, распространившееся по лестничному маршу.

Кроме того, в Киеве происходит пожар в шестнадцатиэтажном доме. Спасатели в настоящее время эвакуируют жителей квартир, возгорание случилось в Святошинском районе по проспекту Победы, 67А, сейчас проводится тушение пожара и эвакуация жильцов.

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