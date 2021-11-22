В Киеве происходит пожар в шестнадцатиэтажном доме. Спасатели в настоящее время эвакуируют жителей квартир. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание случилось в Святошинском районе по проспекту Победы, 67А в 16-ти этажной новостройке. Причиной происшествия стало пожара в электрощитовых с 5 по 15 этажи. В настоящее время известно, что ни жертв, ни пострадавших нет.

Отмечается, что сейчас проводится тушение пожара и эвакуация жильцов. Спасатели из лифтовой кабины освободили 5 человек. Известно, что к ликвидации чрезвычайной ситуации привлекли 20 человек личного состава, а также 5 единиц спецтехники ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Читайте также, в Одессе произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в связи с которым, прошла масштабная эвакуация жителей. Возгорание случилось в квартире на 6-м этаже в доме по улице Академика Глушко, которая находится в Киевском районе города.

Кроме того, в одной из киевских квартир на 9 этаже жилого дома произошел пожар, вследствие которого погиб человек. Сотрудники правоохранителбных органов устанавливают причины возгорания, а также все обстоятельства трагедии.

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