В Одессе произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в связи с которым, прошла масштабная эвакуация жителей. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание случилось в квартире на 6-м этаже в доме по улице Академика Глушко, которая находится в Киевском районе города.

Сегодня в 11:32 в Службу спасения поступило сообщение, что в Киевском районе города Одессы по проспекту Академика Глушко, 6Б горит квартира на 6-м этаже девятиэтажного жилого дома.

Отмечается, что спасатели эвакуировали с верхних этажей 7 человек, при этом в процессе пожаротушения с балкона соседней квартиры также эвакуировали 2 человека и 2 животных. Пожар был ликвидирован в течение нескольких десятков минут. В настоящее время причина пожара устанавливается.

Читайте также, в одной из киевских квартир на 9 этаже жилого дома произошел пожар, вследствие которого погиб человек. в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины возгорания, а также все обстоятельства трагедии.

Кроме того, в населенном пункте Красное, который находится в Харьковской области на территории частного дома произошел пожар, в результате возгорания есть погибшие. К тушению привлекалось 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

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