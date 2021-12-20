Зеленский собирает всех украинских послов: что в повестке дня [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский теперь ежегодно будет собирать всех украинских послов. В частности, 21 декабря и послезавтра состоится такая конференция в Гуте. Об этом заявил Зеленский на брифинге с президентами Литвы и Польши.
По его словам, конференция с участием всех послов Украины в мире состоится 21-22 декабря.
Раньше такие совещания проходили один или два раза в три или четыре года. Это в современном мире, в реалиях сверхбыстрых изменений делает их неэффективной и протокольной формальностью. Так что теперь я буду собирать украинских послов ежегодно здесь, в Гуте.
В повестке дня:
- комплексный план действий Украины на мировой арене,
- стратегия внешнеполитической деятельности,
- движение в ЕС и НАТО,
- усиление присутствия и национального интереса на Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
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