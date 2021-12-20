Смертность в Украине выросла на четверть: опубликованы страшные цифры [ Редактировать ]
Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-октябрь 2021 года. В октябре общая смертность по сравнению прошлым годом выросла на 25,8%. Об этом сообщает Госстат.
В октябре умерло 74 282 человек, что на 15 235 человек больше, чем в октябре 2020 года (59 047 человек).
Всего с начала года в Украине умерло 562 137 человек. Это на 76 403 смертей больше, чем за январь-сентябрь 2020 года, когда умерло 426 687 человек.
Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 229 209 человек (в прошлом году 247 278), миграционный прирост составил 15 473 человек (в прошлом году - 6 852).
По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 ноября 2021 года составляла 41 270 899 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 317 455 человек (в том числе за сентябрь - на 48 939 человек).
Напомним, что COVID уже занимает третье место среди причин смертности украинцев.
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