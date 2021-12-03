В Украине коронавирус занимает третье место среди причин смертности. Он занимает позиции после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Об этом сообщается в данных Национальной академии наук Украины.

"В структуре причин смерти COVID-19 занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний", - говорится в сообщении.

В НАН отмечают, что нужно учитывать то, что во время пандемии люди умирают и по другим причинам, потому что больницы не могут оказать своевременную помощь, а пациенты не могут добраться до медицинских пунктов.

"На сокращение украинского населения влияет и пандемия, хотя окончательные оценки можно будет дать лишь по ее завершении. Мы сейчас находимся внутри процесса, но цифры уже свидетельствуют о том, что пандемия вносит свой вклад в смертность", - объясняют в НАН.

Напомним, что генсек ООН раскритиковал закрытие границ из-за "Омикрона".

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.