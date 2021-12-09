За минувшие сутки, 8 декабря, в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавируса (из них детей – 1 078, медработников – 194). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

178 796 человек были вакцинированы против COVID-19:

первую дозу получили 69 267 человек,

полностью иммунизированы – 109 529 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировали – 2 449 человек;

летальных исходов – 465;

поправились – 24 547 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 532 357 человек;

выздоровели – 3 109 423 человека;

летальных исходов - 2 133 970;

проведено ПЦР-тестирование – 16 199 355.

С начала вакцинальной кампании привито 13 974 700 человек, из них:

получили первую дозу – 13 974 698 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 151 762 человека.

В общей сложности проведено 26 126 460 прививок.

Напомним, что COVID уже занимает третье место среди причин смертности украинцев.

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