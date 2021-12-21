Во вторник, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский открыл конференцию всех послов Украины. По его словам, это не съезд "политического бюро ЦК (Центрального комитета)".

Об этом он заявил в ходе конференции.

По его словам, это должен быть новый диалог, а не "сухие отчеты".

Наш разговор будет такой семейный и предметный. Это искренний, открытый диалог. Не просто доклад. Не съезд политбюро ЦК.

По его словам, украинская дипломатия должна стать яркой, динамичной.

Сейчас во многих процессах Украина вынуждена догонять. И это неправильно.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский теперь ежегодно будет собирать всех украинских послов.

Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

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