Вышел трейлер "Варяга" с Бьорк, Кидман, Дефо и Скарсгардом [ Редактировать ]
Источник: Universal
Студия Universal Pictures представила первый трейлер исторического триллера "Варяг" (The Northman), снятого режиссером "Маяка" Робертом Эггерсом.
В центре сюжета - принц викингов Амлет (Александр Скарсгард), который устраивает кровавый террор убийцам своего отца. Также в фильме появятся Аня Тейлор-Джой, Уиллем Дефо, Николь Кидман, певица Бьорк, Итан Хоук и другие популярные актеры, которых редко когда встретишь на одном экране.
"Варяг" станет третьей полнометражной работой американского режиссера Роберта Эггерса после "Ведьмы" (The VVitch: A New-England Folktale, 2015) и "Маяка" (The Lighthouse, 2019). Вероятно, "Варяг" получит возрастной рейтинг 18+, поскольку режиссер обещает множество сцен насилия.
В Украине "Варяг" выйдет 28 апреля 2022 года.
Напомним, что недавно вышел трейлер боевика Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать".
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