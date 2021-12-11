Вышел трейлер боевика Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" [ Редактировать ]
Источник: YouTube
Кинокомпания STXfilms выложила в сеть первый трейлер нового шпионского боевика Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" (Operation Fortune: Ruse de guerre) с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли. Это пятая совместная работа режиссера и актера.
Стэтхэм играет в фильме суперагента с именем Орсун Фортуна. Ему поручают разыскать украденную военную разработку и не допустить, чтобы она попала в руки к преступникам, особенно к миллиардеру и торговцу оружием Грэгу Симмондсу (Хью Грант).
Шпион собирает команду, состоящую из лучших оперативников. Но ключом их тайной операции становится кинозвезда по имени Дэнни Франческо (Джош Хартнетт). Его делают приманкой для Симмондса, который оказывается большим поклонником актера.
В новой картине Гая Ричи также снялись Обри Плаза ("Парки и зоны отдыха"), Кэри Элвес ("Принцесса-невеста", "Пила. Игра на выживание"), музыкант Bugzy Malone (Аарон Дэвис) и другие.
Премьера фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" (Operation Fortune: Ruse de guerre) состоится 20 января 2022 года.
Напомним, что Джейсон Стэтхэм уже снимался у Гая Ричи в его фильмах "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Револьвер" и "Гнев человеческий".
Джейсон Стэтхэм сформировал образ крутого парня после выхода "Перевозчика" и "Адреналина". Еще больше этого реноме закрепило участие во франшизе "Форсаж" в дуэте с Дуэйном "Скалой" Джонсоном. Уже вышло 8 частей, а всего запланировано 11.
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