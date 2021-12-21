Во вторник, 21 декабря, позволяющий водителям оплачивать штрафы в онлайн-режиме сервис обнародовал статистику автомобилей, на которых в 2021 году чаще всего нарушали ПДД. Об этом сообщает Штрафи UA.

На первом месте - Volkswagen.

Выборка сделана на основе данных по автомобилям, водители которых для оплаты штрафов воспользовались данным сервисом.

Интересно, что наиболее злостными нарушителями оказались вовсе не премиальные автомобили, которые по расхожему мнению часто ездят с нарушениями правил. Лидер по количеству штрафов - немецкая марка Volkswagen с 33,7 тыс. штрафов.

На втором и третьем местах с большим отставанием - Toyota и Renault (23 051 и 21 782 штрафа соответственно). Также в Топ-5 нарушителей Mercedes-Benz и Skoda.

Топ-5 марок автомобилей, которые чаще всего нарушали ПДД в 2021 году

Volkswagen - 33 740 штрафов. Toyota - 23 051 штраф Renault - 21 782 штрафа Mercedes-Benz - 19 858 штрафов Skoda - 14 458 штрафов

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