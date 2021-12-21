"Омікрон" змінює багаторічну королівську Різдвяну традицію. Через стрімке поширення нового штаму у Великій Британії, Єлизавета Друга порушить усталений порядок святкувань.

Королева проведе Різдво у Віндзорському замку, замість Сандрінгемського палацу. Маєток розташований за 160 кілометрів від Лондона. Туди на святкування щороку з'їжджалася вся сім'я.

Королева скасувала також передріздвяний обід, який зазвичай влаштовує для великої родини.