Єлизавета ІІ порушить усталений порядок різдвяних святкувань через "Омікрон" [ Редактировать ]
"Омікрон" змінює багаторічну королівську Різдвяну традицію. Через стрімке поширення нового штаму у Великій Британії, Єлизавета Друга порушить усталений порядок святкувань.
Королева проведе Різдво у Віндзорському замку, замість Сандрінгемського палацу. Маєток розташований за 160 кілометрів від Лондона. Туди на святкування щороку з'їжджалася вся сім'я.
Королева скасувала також передріздвяний обід, який зазвичай влаштовує для великої родини.
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