США готовят список товаров, которые запретят продавать в Россию при вторжении в Украину [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Американские власти изучают возможность введения "жестких мер экспортного контроля" в отношении России в случае вторжения в Украину. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника в администрации Белого дома.
Обсуждается запрет на поставку в Россию телефонов/смартфонов, ключевых авиационных и автомобильных компонентов, а также материалов "из многих других отраслей". При вторжении в Украину Вашингтон перекроет доступ России к широкому спектру технологий, предназначенных для массового потребителя и промышленности.
Белый дом планирует тесные консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии, которые могут быть затронуты этими ограничениями и могут к ним присоединиться.
Ранее американские СМИ сообщали, что пакет возможных антироссийских санкций включает в себя меры против окружения президента России Владимира Путина, российских олигархов, банков и энергетических компаний, а также отключение РФ от системы межбанковских переводов SWIFT и ограничение на конвертацию рублей в другие валюты.
Кроме того, США увеличат объемы военной помощи Украине в случае новых агрессивных шагов России.
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