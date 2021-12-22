Американские власти изучают возможность введения "жестких мер экспортного контроля" в отношении России в случае вторжения в Украину. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника в администрации Белого дома.

Обсуждается запрет на поставку в Россию телефонов/смартфонов, ключевых авиационных и автомобильных компонентов, а также материалов "из многих других отраслей". При вторжении в Украину Вашингтон перекроет доступ России к широкому спектру технологий, предназначенных для массового потребителя и промышленности.

Белый дом планирует тесные консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии, которые могут быть затронуты этими ограничениями и могут к ним присоединиться.

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Ранее американские СМИ сообщали, что пакет возможных антироссийских санкций включает в себя меры против окружения президента России Владимира Путина, российских олигархов, банков и энергетических компаний, а также отключение РФ от системы межбанковских переводов SWIFT и ограничение на конвертацию рублей в другие валюты.

Кроме того, США увеличат объемы военной помощи Украине в случае новых агрессивных шагов России.