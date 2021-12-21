США увеличат объемы военной помощи Украине в случае новых агрессивных шагов России. Об этом на брифинге заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, которая на прошлой неделе побывала в Москве с визитом.

Как сказал президент Байден президенту Путину, в случае дальнейшего вторжения России на Украину мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные принадлежности сверх того, что мы уже предоставляем.

По словам Донфрид, Вашингтон на постоянной основе оценивают возможность отправки Украине дополнительной военной помощи.

Мы продолжим направлять оборудование и предметы снабжения Украине в предстоящие недели и месяцы через различные механизмы... В рамках наших усилий мы продолжаем предоставлять оборонительную военную помощь Украине. На самом деле на прошлой неделе была поставка.

Во время визита в Москву Донфрид заявила о готовности Вашингтона содействовать прекращению войны на Донбассе и усилиям "нормандского формата".

Напомним, что в начале ноября Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что США готовят новые санкции для сдерживания России.