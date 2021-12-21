В Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки заявили о подготовке новых санкций против России. В частности, речь идет о подготовке мероприятий, направленных на сдерживание России от вторжения в Украину.

Об этом сообщается в заявлении помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Существенный прогресс на дипломатическом фронте возможен лишь в обстановке деэскалации, а не эскалации. Поэтому мы призываем Россию к деэскалации", - сказала она.

По ее словам, Штаты тесно сотрудничают с европейскими союзниками по санкциям, которые будут иметь "серьезные последствия для России" в случае ее военной эскалации в Украине.

"Вместе с нашими союзниками мы дали понять, что ответим серьезными экономическими мерами, которые мы не рассматривали в прошлом и которые нанесут значительный ущерб российской экономике и финансовой системе", - отметила Донфрид.

Разведка США считает, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных. Об этом пишет западная пресса.

Половина войск уже размещена возле границы с Украиной. Россия якобы планирует переброску ста батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и другой техникой. По данным CBS, вероятность вторжения растет по мере наступления холодов.

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