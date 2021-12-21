США готовят новые санкции для сдерживания России [ Редактировать ]
В Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки заявили о подготовке новых санкций против России. В частности, речь идет о подготовке мероприятий, направленных на сдерживание России от вторжения в Украину.
Об этом сообщается в заявлении помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
"Существенный прогресс на дипломатическом фронте возможен лишь в обстановке деэскалации, а не эскалации. Поэтому мы призываем Россию к деэскалации", - сказала она.
По ее словам, Штаты тесно сотрудничают с европейскими союзниками по санкциям, которые будут иметь "серьезные последствия для России" в случае ее военной эскалации в Украине.
"Вместе с нашими союзниками мы дали понять, что ответим серьезными экономическими мерами, которые мы не рассматривали в прошлом и которые нанесут значительный ущерб российской экономике и финансовой системе", - отметила Донфрид.
Разведка США считает, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных. Об этом пишет западная пресса.
Половина войск уже размещена возле границы с Украиной. Россия якобы планирует переброску ста батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и другой техникой. По данным CBS, вероятность вторжения растет по мере наступления холодов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
США ознакомились с предложениями от России относительно "гарантий безопасности"
Президент США Джо Байден хочет провести встречу с участием представителей России и членов НАТО
Замглавы министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия не против подключения США к нормандскому формату
По словам президента России Владимира Путина, НАТО объявил страну врагом. Якобы, Альянс ведет конфронтационную линию
Россия отреагировала на угрозы санкциями со стороны США, которые ранее они планировали не вводить