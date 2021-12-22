Во Львове женщина родила своего 16 ребенка. Мать-героиня воспитывает 9 сыновей и 7 дочерей. Об этом сообщили в родильном отделении городской клинической больницы №3 города Львова.

По словам врачей, женщина является настоящей рекордсменкой и даже могла бы войти в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку родила аж 16 детей.

Всего у женщины было 16 родов, 12 из которых - в отделении городской клинической больницы №3 города Львова. Медики говорят, что они уже привыкли к роженице.

"16 декабря родился 9 сын, а дома еще есть 7 дочерей. Будьте здоровы. Ждем через 2 года", - говорится в сообщении.

Читайте также На Закарпатье 11-летняя девочка родила ребенка от сожителя матери

Ранее сообщалось, что маленькая девочка скончалась из-за отказа врачей осмотреть ее. Также мы писали о том, что скандальная стоматолог из Ривне продолжает работать в клинике.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.