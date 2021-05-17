Маленькая девочка скончалась из-за отказа врачей осмотреть ее - СМИ [ Редактировать ]
На Волыни произошел несчастный случай. Так, 1,5-летняя девочка, которую с высокой температурой привезли в больницу, скончалась. Об этом пишет местное издание uagit.tv.
Родители заявляют, что накануне семейная врач отказалась осмотреть ребенка.
Мама девочки Екатерина Курилюк рассказала, что маленькую Юлианку из села Глухи с высокой температурой привезли в Старовижевскую больницу в ночь на пятницу, 14 мая.
До этого, как утверждает мать, они обращались к семейному врачу, но она не смогла приехать осмотреть девочку, так как, по ее словам, "она не должна работать круглосуточно".
Теперь врачи пытаются переложить вину в смерти дочери на убитых горем родителей.
Ранее мы писали о том, что в Одессе 29 апреля от анорексии умерла 12-летняя девочка. Школьница пыталась похудеть и довела организм до критического состояния. Врачи пытались ее спасти, но было слишком поздно.
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