Украина рассматривает два потенциально возможных сценария мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Решение будет принято до конца первого квартала 2022 года.

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время итоговой пресс-конференции, которая состоялась 21 декабря.

В частности, Арахамия отметил, что после проведения переговоров в "нормандском формате" произошел некий застой, а теперь об угрозе полномасштабного вторжения со стороны России говорят все, особенно за границей.

"Сейчас наша стратегия – это: 1. деэскалация, 2. это изменение этого нормандского формата. У нас есть два варианта: один формат - это прямые переговоры с Путиным относительно данной ситуации и второй формат - добавление Соединенных Штатов Америки в нормандский или какой-то другой формат, где будут привлечены США. Сейчас это в активной фазе обсуждения", - заявил он.

При этом Давид Арахамия отметил, что переговоры с Россией ведутся всеми странами-партнерами Украины.

"Как Соединенные штаты обсуждают это с Россией, так и мы обсуждаем это со своими партнерами, и со США. Здесь так много сторон, что я, к сожалению, не могу давать никаких дат… Однако у нас внутренний дедлайн стоит - это конец первого квартала 2022 года", - заявил он.

Ранее американские СМИ сообщали, что пакет возможных антироссийских санкций включает в себя меры против окружения президента России Владимира Путина, российских олигархов, банков и энергетических компаний, а также отключение РФ от системы межбанковских переводов SWIFT и ограничение на конвертацию рублей в другие валюты.

Кроме того, США увеличат объемы военной помощи Украине в случае новых агрессивных шагов России.