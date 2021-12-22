В редакцию "Подробностей" обратилась семья годовалой Евочки. Ребенку поставили тяжелый диагноз: злокачественная опухоль двух глаз, ретинобластома.

"Евочка родилась здоровым маленьким чудом. У нас было все в норме, без всяких отклонений, ребенок развивался по возрасту, активная, веселая, улыбающаяся девочка. Недавно заметили, что у дочки разный цвет глаз, один темнее другого. Решили пойти к офтальмологу на проверку и нам сказали, что левый глаз не видит… врожденная катаракта. На следующий день, не теряя ни одного дня, мы поехали на проверку в Днепропетровскую областную клиническую офтальмологическую больницу. Там нам поставили страшный диагноз у Евочки злокачественная опухоль обоих глаз ретинобластома", - рассказывает мама девочки.

Все свои силы семья направила на поиски клиник, лечащих это заболевание.

"У Евочки поднялась высокая температура 38-39 держалась и не спадала, мы решили экстренно выехать на диагностику в Турцию, Стамбул клинику "Лив". Там мы прошли обследование нашего заболевания, мрт головы, орбиты глаз, анализы, осмотр педиатра, онколога, офтальмолога, анастезиолога, радиолога и других специалистов. На консилиуме нам подтвердили диагноз и дали заключение. Врачи клиники Лив сказали, что в их силах только удалить левый глаз и попытаться спасти правый…", - говорит женщина.

Примерная сумма на лечение девочки 150-200 тысяч долларов. На данном этапе ребенок прошел первый курс химиотерапии в американском госпитале в Стамбуле. Первая химия обошлась в 7399$. Таких химий назначено 6.

Семья не хочет верить в худшее. Впереди - дорогостоящее лечение и борьба. У Евочки есть шанс увидеть мир своими красивыми глазками.

Реквизиты для помощи:

Коваль Анастасия Николаевна (мама)

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