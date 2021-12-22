В среду, 22 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на расстоянии 200 км от российско-украинской границы находятся 122 тысяч военных России. Кроме того, еще более 143 тысяч находятся за 400 км. Об этом он сказал во время брифинга ежегодной конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

То, что касается непосредственно количества войск... На сегодняшний день то, что мы видим, это 122 тысячи находится на 200 км и 143 тысяч 500 военнослужащих России - на расстоянии 400 км в этом радиусе от нашей границы.

По его словам, если для западных партнеров ситуация на нашем восточном фронте является новостью, то для Украины это ежедневная работа.

Мы понимаем, что там происходит. Мы четко знаем количество военных, которые есть со стороны России.

Он подчеркнул, что ситуация на украинско-российской границе, где располагаются российские войска, не спокойной и отметил, что президент Украины и высшее военное руководство страны держит ситуацию на контроле.

В случае обострения ситуации - это не может произойти так мгновенно, условно говоря, сегодня на сегодня. Для этого нужно готовиться. Мы все это отслеживаем.

Секретарь СНБО добавил, что благодаря президентскому законопроекту о "Национальном сопротивлении" (он вступит в силу 1 января 2022 года) у нашей страны появляются дополнительные ресурсы по отпор стране-агрессору.

Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о принятии Европарламентом новой резолюции по ситуации на украинской границе и оккупированных территориях. Россию призвали отвести войска и прекратить угрозы.

9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

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