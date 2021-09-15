Компания LG представила семейство новых телевизоров DVLED Extreme Home Cinema, флагманом которого стал 325-дюймовый 8K-телевизор за $1,7 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые телевизоры получили экраны на основе технологии Direct View LED, в которой за создание изображения отвечают миниатюрные светодиоды. В LG обещают, что новые телевизоры прослужат не менее 100 тыс. часов, обеспечивая качественную высококонтрастную картинку.

Линейка LG DVLED Extreme Home Cinema включает в себя сразу девять моделей с соотношением сторон 16:9 или 32:9. Базовым вариантом является 108-дюймовый телевизор с экраном HD и 2K, его стоимость начинается от $70 тыс.

Версии от 163 до 393 дюймов имеют 4K-экран, а топовый 325-дюймовый телевизор поддерживает разрешение 8K. Чтобы его приобрести, придется выложить $1,7 млн. Производитель предупреждает, что во время работы гигантский экран выделяет огромное количество тепла и требует эффективной системы кондиционирования.

Как сообщали "Подробности", в июле Samsung начал продажи 1000-дюймового монитора The Wall.