Служба безопасности Украины задержала во Львовской области "вора в законе" из санкционного списка СНБО, который нелегально прибыл в Украину. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Проверяется информация о подрывной деятельности спецслужб РФ путем попыток искусственного обострения криминогенной обстановки в западных регионах нашего государства. Задержан уроженец одной из стран Южного Кавказа, известный уголовник, причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

В мае 2021 года за "систематическое создание угроз государственной безопасности Украины" криминального авторитета включили в санкционный список СНБО и запретили въезд в Украину. Несмотря на это, мужчина въехал в Украину по поддельным документам.

Уголовник пытался скрытно находиться во Львовской области для воздействия на криминальную среду. Для этого планировал создать преступную организацию с разветвленными ячейками на территории региона.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 332-2 УКУ - "Незаконное пересечение государственной границы". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что 4 июня 2020 года Верховная Рада Украины приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". Предусмотрено уголовное наказание и за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".

В феврале 2021 года вступили в силу две новые статьи Уголовного кодекса Украины: распространение преступного влияния в обществе лицом в статусе вора в законе (ч. 3 ст. 255-1) и участие в проведении сходки представителей организованных групп и лиц, осуществляющих преступное влияние (ч. 1 ст. 255-2).