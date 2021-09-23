Министерство юстиции Украины планирует разместить осужденных криминальных авторитетов со статусом "вор в законе" в отдельной тюрьме. Об этом в эфире программы "Право на Право" одного из украинских телеканалов заявила замминистра юстиции Елена Высоцкая.

Они опасны как на свободе, так и в местах заключения становятся опасными субъектами. Это абсолютно ненормально, что они могут влиять на администрацию, запугивая, например, персонал или же администрацию учреждения, или влиять на других заключенных. Чтобы это устранить, нужно создать специальные условия, при которых они просто не смогут этого делать. И здесь, например, нужны технические средства, чтобы заглушить мобильную связь... Чтобы распространить этот опыт на все 109 учреждений, мы пока не имеем средств. Поэтому начинаем с такого опасного сегмента, как "вор в законе.

По словам чиновницы, первые "зоны" для воров в законе могут появиться уже в следующем году. Планируется открыть два таких учреждения. Перед этим необходимо оснастить их необходимыми техническими средствами контроля (видеосвязь, видеонаблюдение, видеорегистраторы для персонала) и набрать подготовленный персонал.

Для государства будет дороже содержать такие учреждения. Но это должны быть современные учреждения.

Напомним, что 4 июня 2020 года Верховная Рада Украины приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". Предусмотрено уголовное наказание и за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".

В феврале 2021 года вступили в силу две новые статьи Уголовного кодекса Украины: распространение преступного влияния в обществе лицом в статусе вора в законе (ч. 3 ст. 255-1) и участие в проведении сходки представителей организованных групп и лиц, осуществляющих преступное влияние (ч. 1 ст. 255-2).

20 мая полиция задержала самых влиятельных в Украине воров в законе "Умку" (Сергей Олийник) и "Лашу Свана" (Лаша Джачвлиани). Во время обыска у них нашли более $3,2 млн "общака".

В пятницу, 21 мая, в Украине вступило в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов. Уже 6 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "в Украине больше нет воров в законе".