Прятался в подсолнухах: под Харьковом задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО (фото) [ Редактировать ]
Источник: Госпогранслужба Украины
В Харьковской области задержали "вора в законе" по прозвищу Леван Гальский, который включен в санкционные списки СНБО. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Вместе с 42-летним гражданином России был задержан и криминальный авторитет - 31-летний гражданин Грузии. Вместе с ними был и третий мужчина - гражданин Украины. Троица пыталась проникнуть в Украину с территории России в обход пункта пропуска и пряталась в поле с подсолнухами.
В отношении гражданина Украины пограничники составили протокол за незаконное пересечение границы и оштрафовали на 8500 грн.
Представители преступного мира в свою очередь задержаны на основании ст. 263 кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас с ними работают правоохранители.
Напомним, что 4 июня 2020 года Верховная Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе".
Предусмотрено уголовное наказание и за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".
20 мая полиция задержала самых влиятельных в Украине воров в законе "Умку" (Сергей Олийник) и "Лашу Свана" (Лаша Джачвлиани). Во время обыска у них нашли более $3,2 млн "общака".
В пятницу, 21 мая в Украине вступило в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.
Уже 6 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "в Украине больше нет воров в законе".
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