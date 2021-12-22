Вакцинувався за кордоном - отримай гроші вдома. Українці, які щепилися проти коронавірусу на чужині, мають право отримати свою тисячу через "Дію". Та спершу власникам закордонного документа про імунізацію треба звернутися до свого сімейного лікаря. Навіщо? Пояснив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України: