Українці, які щепилися за кордоном, зможуть отримати вакцинальну тисячу [ Редактировать ]
Вакцинувався за кордоном - отримай гроші вдома. Українці, які щепилися проти коронавірусу на чужині, мають право отримати свою тисячу через "Дію". Та спершу власникам закордонного документа про імунізацію треба звернутися до свого сімейного лікаря. Навіщо? Пояснив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:
Сьогодні є чіткий алгоритм. Якщо вакцинувались за кордоном - до сімейного лікаря. Це системно запрацювало по всій країні - можливість внести сімейними лікарями інформації про те, що ви отримали щеплення за кордоном в медичну систему. Після цього згенерувати людина зможе ковідний сертифікат в "Дії" і отримати послугу.
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