Украина вводит бустерную дозу вакцины: кто получит прививку [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения объявило о введении в Украине бустерной дозы вакцины от коронавируса. Ее можно будет получить через полгода после второй прививки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Кто получит бустерную дозу:
- медработники;
- сотрудники домов интернатного типа.
Получить ревакцинальную дозу можно не менее чем через 6 месяцев после второй прививки от коронавируса.
Бустерную прививку будут делать вакцинами Moderna и Comirnaty/Pfizer, независимо от того, каким препаратом человек вакцинировался до этого.
Что будет с COVID-сертификатом
Как заявили в Минздраве, возможность сгенерировать новый COVID-сертификат после получения бустерной дозы появится уже в ближайшее время.
Читайте также, nретья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител. К соответствующему мнению пришли ученые в ходе серии лабораторных испытаний.
Кроме того, исследователи из Великобритании проанализировали возможное воздействие прививки от коронавируса на штамм "Омикрон". По их словам, бустерная прививка может обеспечить около 85% защиты от тяжелого заболевания.
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