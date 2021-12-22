Министерство здравоохранения объявило о введении в Украине бустерной дозы вакцины от коронавируса. Ее можно будет получить через полгода после второй прививки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Кто получит бустерную дозу:

медработники;

сотрудники домов интернатного типа.

Получить ревакцинальную дозу можно не менее чем через 6 месяцев после второй прививки от коронавируса.

Бустерную прививку будут делать вакцинами Moderna и Comirnaty/Pfizer, независимо от того, каким препаратом человек вакцинировался до этого.

Что будет с COVID-сертификатом

Как заявили в Минздраве, возможность сгенерировать новый COVID-сертификат после получения бустерной дозы появится уже в ближайшее время.

Читайте также, nретья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител. К соответствующему мнению пришли ученые в ходе серии лабораторных испытаний.

Кроме того, исследователи из Великобритании проанализировали возможное воздействие прививки от коронавируса на штамм "Омикрон". По их словам, бустерная прививка может обеспечить около 85% защиты от тяжелого заболевания.

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