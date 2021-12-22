В Киеве ребенок бросился спасать собаку и провалился под лед (видео) [ Редактировать ]
В Киеве, на Русановке, под лед провалилась собака. Ребенок хотел спасти животное, но тоже провалился под воду. Взрослый мужчина бросил палку и спас ребенка. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Instagram.
Отметим, что когда собака выбралась на берег, тоже начала тянуть за палку, чтобы вытащить ребенка.
Второй очевидец происшествия уже собрался броситься на помощь мальчику в воду. Он снял верхнюю одежду, но тем временем собака уже вытащила мальчика на берег.
Чудом спаслись. Следите за детьми и животными и сами не выходите на лед водоемов, он еще очень тонкий!
Читайте также, под Хмельницким люди провалились под лед. К месту происшествия направили дежурный караул спасателей, а также бригаду медиков и полицию, прибыв на место спасатели ГСЧС немедленно начали оперативные действия, чтобы как можно быстрее достать из ледяной воды пострадавших.
Кроме того, в Черкасской области в селе Бучак Черкасского района во время рыбалки на речке Днепр под лед провалились три человека, среди которых ребенок 2010 года рождения. К сожалению, все люди, а также ребенок утонули.
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