В Киеве, на Русановке, под лед провалилась собака. Ребенок хотел спасти животное, но тоже провалился под воду. Взрослый мужчина бросил палку и спас ребенка. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Instagram.

Отметим, что когда собака выбралась на берег, тоже начала тянуть за палку, чтобы вытащить ребенка.

Второй очевидец происшествия уже собрался броситься на помощь мальчику в воду. Он снял верхнюю одежду, но тем временем собака уже вытащила мальчика на берег.

Чудом спаслись. Следите за детьми и животными и сами не выходите на лед водоемов, он еще очень тонкий!

Читайте также, под Хмельницким люди провалились под лед. К месту происшествия направили дежурный караул спасателей, а также бригаду медиков и полицию, прибыв на место спасатели ГСЧС немедленно начали оперативные действия, чтобы как можно быстрее достать из ледяной воды пострадавших.

Кроме того, в Черкасской области в селе Бучак Черкасского района во время рыбалки на речке Днепр под лед провалились три человека, среди которых ребенок 2010 года рождения. К сожалению, все люди, а также ребенок утонули.

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