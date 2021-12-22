Распределение газа: установлены новые тарифы [ Редактировать ]
В среду, 22 декабря, на заседании Национальной комиссии, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), были установлены тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год для 40 операторов газораспределительных систем (ГРС) фактически на ныне действующем уровне. Об этом сообщает НКРЭКУ.
Самые высокие тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год установлены на уровне 1,99 грн/куб. м на месяц для потребителей:
- ЧАО "Гадячгаз",
- АО "Закакрпатгаз",
- ПАО "Лубныгаз",
- АО "Николаевгаз",
- АО "Тисменицагаз",
- АО "Харьковгаз",
- АО "Черновцыгаз".
Наиболее низкие тарифы были установлены для:
- АО "Киевгаз" - 0,32,
- АО "Харьковгоргаз" - 0,43,
- ЧАО "Кременчуггаз" - 0,46,
- АО "Криворожгаз" - 0,53,
- АО "Черкассыгаз" - 0,57 грн/куб. м.
По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, нацкомиссия исходили из того, чтобы корректировка тарифов была на уровне инфляционных процессов.
Однако получилось даже меньше, и в основном благодаря тому, что газ на производственно-технологические потери, как мы и договаривались, учтен на уровне 7,42 грн за кубометр. Поэтому практически это не увеличение, а корректировка тарифов происходит.
Он сообщил, что, регулятор в настоящее время вместе с облгазами находят пути для того, чтобы операторы ГРС по-прежнему покупали газ по 7,42 грн/куб. м, и эта цифра заложена в тариф на распределение газа.
Напомним, что в 2022 году украинцев ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. "Подробности" подготовили материал о том, что и на сколько подорожает.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 21 декабря, цена газа в Европе обновила исторический рекорд
В четверг, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), приняла важное решение
Курс доллара на межбанке в продаже 22 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос
До того, как создать и возглавить общественную организацию Ukrainian Seafarers Union Кристина Король работала обычным посредником при крюинге L-Strem
Министерство социальной политики составило календарь перерасчета пенсий на 2022 год