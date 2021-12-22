В среду, 22 декабря, на заседании Национальной комиссии, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), были установлены тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год для 40 операторов газораспределительных систем (ГРС) фактически на ныне действующем уровне. Об этом сообщает НКРЭКУ.

Самые высокие тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год установлены на уровне 1,99 грн/куб. м на месяц для потребителей:

ЧАО "Гадячгаз",

АО "Закакрпатгаз",

ПАО "Лубныгаз",

АО "Николаевгаз",

АО "Тисменицагаз",

АО "Харьковгаз",

АО "Черновцыгаз".

Наиболее низкие тарифы были установлены для:

АО "Киевгаз" - 0,32,

АО "Харьковгоргаз" - 0,43,

ЧАО "Кременчуггаз" - 0,46,

АО "Криворожгаз" - 0,53,

АО "Черкассыгаз" - 0,57 грн/куб. м.

По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, нацкомиссия исходили из того, чтобы корректировка тарифов была на уровне инфляционных процессов.

Однако получилось даже меньше, и в основном благодаря тому, что газ на производственно-технологические потери, как мы и договаривались, учтен на уровне 7,42 грн за кубометр. Поэтому практически это не увеличение, а корректировка тарифов происходит.

Он сообщил, что, регулятор в настоящее время вместе с облгазами находят пути для того, чтобы операторы ГРС по-прежнему покупали газ по 7,42 грн/куб. м, и эта цифра заложена в тариф на распределение газа.

Напомним, что в 2022 году украинцев ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. "Подробности" подготовили материал о том, что и на сколько подорожает.

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