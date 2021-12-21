Во вторник, 21 декабря, цена газа в Европе обновила исторический рекорд. Цена составила 1939 долларов за 1 тысячу куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Прежний рекорд был в октябре. Тогда цена газа в Европе превысила 1900 долларов за 1 тысячу кубометров.

20 декабря цена составляла еще 1716,7 долларов за 1 тысячу кубометров.

В середине декабря сообщалось, что Евросоюз планирует поменять стратегию заключения газовых контрактов для повышения энергобезопасности.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.

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