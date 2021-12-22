Футболист киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили может сменить клубную прописку. Сейчас он выступает за одесский "Черноморец" на правах аренды. Об этом сообщает NB1.

Полузащитник попал в сферу интересов двух европейских клубов. Услугами грузинского игрока интересуются "Фехервар" и польская "Висла".

"Фехервар" хотел бы арендовать Цитаишвили, а вот польский клуб рассматривает возможность с приобретением Георгия.

Ранее сообщалось о том, что португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассматривает вариант ухода из клуба, если "красные дьяволы" не пробьются в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Напомним, что в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" победило "Черноморец" со счетом 6:1. Победа позволила киевлянам на время единолично возглавить турнирную таблицу.

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