В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" победило "Черноморец" со счетом 6:1. Победа позволила киевлянам на время единолично возглавить турнирную таблицу.

"Бело-синие" разрешили играть в этом матче всем арендованным игрокам одесситами. Матч проходил в одни ворота. В каждом из таймов киевляне забили по три гола, пропустив лишь один раз в конце первой половины. В первом тайме отличились Буяльский и дважды Витиньо за киевский клуб и Исаенко за одесситов.

Во второй половине забивали Гармаш, тот же Буяльский и Кулач, для которого этот год стал дебютным. В итоге легкая победа для "Динамо", которое набирает 38 очков.

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