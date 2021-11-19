"Динамо" разгромило "Черноморец" и на время возглавило УПЛ [ Редактировать ]
В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" победило "Черноморец" со счетом 6:1. Победа позволила киевлянам на время единолично возглавить турнирную таблицу.
"Бело-синие" разрешили играть в этом матче всем арендованным игрокам одесситами.
Матч проходил в одни ворота. В каждом из таймов киевляне забили по три гола, пропустив лишь один раз в конце первой половины.
- В первом тайме отличились Буяльский и дважды Витиньо за киевский клуб и Исаенко за одесситов.
- Во второй половине забивали Гармаш, тот же Буяльский и Кулач, для которого этот год стал дебютным.
В итоге легкая победа для "Динамо", которое набирает 38 очков.
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