Во вторник, 23 ноября, в Киеве прошел матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и мюнхенской "Баварией".

Команды сыграли на поле НСК "Олимпийский".

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу "Баварии".

Главным арбитром встречи был 35-летний судья из Турции Халил Умут Мелер. Он является арбитром категории ФИФА с 2017 года.

Поединок проходил под обильный снегопад, который накануне матча начался в Киеве.

На 70-й минуте хозяева организовали отличную атаку, Миколенко отпасовал на Цыганкова, который вывел один на один с Нойером Гармаша. "Джокер" киевлян пробил сходу в "домик" немецкому киперу - 1:2. Это первый гол "Динамо" в этом розыгрыше ЛЧ.

Напомним, что в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" победило "Черноморец" со счетом 6:1. Победа позволила киевлянам на время единолично возглавить турнирную таблицу.

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