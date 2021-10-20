Киевское "Динамо" провело выездной матч с каталонской "Барселоной" в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Киевляне минимально уступили соперникам со счетом 0:1.

В ходе поединка "бело-синие" развивали свои атаки достаточно вяло и теряли мяч. В частности, в первом тайме игроки "Барселоны" с первых минут взяли инициативу в свои руки и устраивали атаки на ворота Георгия Бущана, что, в итоге, и привело к голу на 36-й минуте поединка, когда защитник "сине-гранатовых" Жерар Пике после подачи со "стандарта" точным ударом отправил мяч в створ ворот.

Отмечается, что во второй половине поединка игроки "Динамо" чуть было не "привезли" мяч в собственные ворота, однако футболисты "Барселоны" не смогли реализовать момент. Победа каталонцев откинула "Динамо" на последнее место в группе Е.

Ранее мы писали, что ФК "Бавария" на "Альянц Арене" в Мюнхене в рамках 2-го тура Лиги чемпионов разгромило киевское "Динамо" со счетом 5:0. Подопечные Мирча Луческу, прибывшее в Германию без своего лидера Виталия Буяльского, не смогли забить в ворота баварцев даже гол престижа.

Кроме того, столичный футбольный клуб "Динамо" провел непростой поединок с донецким "Шахтером" в 10-м туре украинской Премьер-лиги. Матч закончился с "мирным" счетом 0:0, киевское "Динамо" сохранило свою позицию в турнирной таблице, оставив в своем активе 26 очков, а у донецкого "Шахтера" осталось 23 балла.

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