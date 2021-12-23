Погасити борг за нафту чаєм! Влада Шрі-Ланки запропонувала Ірану повернути 251 мільйон доларів - духмяним листям. Якщо офіційний Тегеран погодиться, - щомісяця з острова надсилатимуть чаю на п'ять мільйонів доларів. За інформацією ВВС, до такого кроку у Шрі-Ланці вдаються з двох причин. По-перше, країна переживає серйозну економічну кризу - на тлі пандемії. А, по-друге - через міжнародні санкції проти Ірану не можна просто так переказати суму заборгованості до його банків. Чай в ООН зарахували до категорії продуктів першої необхідності, тож його експорт до Ісламської Республіки не порушить міжнародних законів.